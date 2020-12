Calciomercato Napoli, mentre Fernando Llorente pensa alla Juventus c’è il Torino per Stanislav Lobotka

Juventus e Napoli si affronteranno in Supercoppa il 20 gennaio, ma Fernando Llorente non riuscirà a trasferirsi prima dell’incontro di Reggio Emilia. Lo spagnolo potrebbe diventare un colpo “last minute” per i bianconeri, che ci pensano da un po’. L’operazione appare possibile perché ad Aurelio De Laurentiis non dispiacerebbe risparmiare lo stipendio di un giocatore praticamente mai impiegato e perché quest’ultimo conosce la Juventus come pochi, grazie all’esperienza dal 2013 al 2015 e al feeling mantenuto con l’ambiente bianconero. Tre settimane d’attesa non lo spaventano: sette anni fa il giocatore attese dodici mesi prima di raggiungere Torino a parametro zero.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Stanislav Lobotka potrebbe essere dunque il primo azzurro a fare le valigie a gennaio. Per lo slovacco il Torino sarebbe orientato a proporre un prestito con diritto di riscatto, soluzione che anche il Napoli gradirebbe, proprio nell’ottica di non svalutare il centrocampista che sta giocando poco con la gestione di Gennaro Gattuso. Anche l’ingaggio rientrerebbe nei parametri del club granata.