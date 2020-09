Napoli, il dottor Enrico Castellacci commenta: “Aurelio De Laurentiis è stato sfortunato”

Enrico Castellacci, presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana campione del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli. Impossibile non toccare il tema del Covid, che ha interessato anche gli azzurri. “Dobbiamo avere rispetto per questo virus, perché è estremamente democratico. Chiaramente vediamo come con facilità lo prende chiunque. Il Presidente De Laurentiis è stato sfortunato. Presumo che quando sia andato in Lega non sapesse di essere positivo”.

“Però lo stesso buon senso e ratio, alla quale ci appelliamo ogni giorno per i giovani, vale per tutti quanti. Qui in Cina siamo quasi in regime di controllo militare, nonostante in tutta la Cina i contagi siano pochissimi. C’è un controllo e un rispetto quasi maniacale, paranoico, per il virus. Però i risultati si vedono”, ha riferito Enrico Castellacci ai microfoni dell’emittente ufficiale del club. Adesso il presidente azzurro seguirà la quarantena.