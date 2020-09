Coronavirus, la Procura Federale vuole indagare sul comportamento di Aurelio De Laurentiis

La positivà di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus è la notizia del giorno. Si sovrappongono adesso le accuse nei confronti del presidente del Napoli per un suo eventuale comportamento poco diligente. Nel mirino è finita la partecipazione all’Assemblea di Lega, pur essendo il presidente in attesa dell’esito del tampone. Il club azzurro fa sapere che Aurelio De Laurentiis non presentava sintomi particolari e sottolinea l’attenzione del presidente per le sue condizioni fisiche. Lo scorso, inverno, aveva sofferto di una importante broncopolmonite.

La Procura Federale della FIGC sta seguendo però con attenzione la vicenda e sta valutando se ci siano gli estremi per l’apertura di un’indagine sul comportamento del presidente del Napoli. Qualcosa in più dovrebbe essere noto dunque nelle prossime ore. La misurazione delle temperatura corporea è avvenuta in ben sei occasioni senza destare preoccupazioni, ma il numero uno azzurro aveva comunque manifestato dei malesseri, attribuiti in un primo momento alla cena a base di ostriche della sera precedente.

