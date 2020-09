Calciomercato Napoli, il nuovo pallino di Cristiano Giuntoli è Dominik Szoboszlai

Da diverse settimane sul taccuino di Cristiano Giuntoli c’è il nome di Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo di 19 anni. Il centrocampista piace a numerosi club inglesi e tedeschi come il Borussia Dortmund, che vorrebbe riunirlo a Erling Haaland. Napoli rappresenta comunque una destinazione a lui gradita e dall’Austria fanno sapere che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e che sta pressando per essere ceduto.

La Gazzetta dello Sport ha fornito una presentazione tecnica del ragazzo. “Il suo ruolo è quello di metodista, ha buone qualità tecniche e altrettanta fisicità. Ma, all’occorrenza, può giocare anche da esterno offensivo, essendo dotato di un buon calcio. Nel Napoli potrebbe essere il mediano da affiancare a Zielinski nel 4-2-3-1, oppure il centrale nel centrocampo a tre, con Fabian Ruiz a destra e Zielinski sinistra. D’altra parte, non è una novità che Gattuso è in attesa di un mediano in grado di permettergli di lavorare sul modulo che gli consentirebbe di poter utilizzare al massimo il potenziale offensivo di cui dispone”.

