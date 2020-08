Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli finisce nel mirino della Roma

La nuova Roma di Dan Friedkin è a caccia di un nuovo direttore sportivo e secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport a Trigoria vorrebbero indirizzare la scelta verso un dirigente italiano. Da escludere la suggestione legata a Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona, uomo mercato dei catalani. Anche per questo negli ultimi tempi si fa il nome del dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ma non arrivano conferme.

Come riporta il quotidino sportivo piemontese, la smentita di Fabio Paratici è stata netta, ma prima di prendere una decisione, il CEO giallorosso Guido Fienga vuole prendere tempo e capire cosa accadrà nei prossimi giorni nel club bianconero. Rimane dunque in corsa Cristiano Giuntoli, che negli ultimi tempi sembrerebbe aver perso centralità nelle scelte del Napoli. L’ultima stagione ha palesato parecchie lacune in casa azzurra. In ogni caso, anche Daniele Pradè, oggi alla Fiorentina, spera nella chiamata e nel ritorno nella società giallorossa.