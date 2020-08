Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam interessa al Cagliari e al Wolverhamtpon

Il Napoli sta valutando diversi giocatori in vista della prossima campagna trasferimenti. Il primo è l’esterno mancino: Sergio Reguillon del Real Madrid, reduce dal prestito al Siviglia. Prima, però, deve uscire Faouzi Ghoulam. Secondo Tuttomercatoweb il Cagliari cerca un profilo importante sulla fascia sinistra, dopo che Luca Pellegrini ha salutato per rientrare alla Juventus: si pensa all’algerino e ad Aleksandar Kolarov. Anche il Wolverhampton, però, starebbe pensando al terzino del Napoli, tanto che ci sarebbero stati già dei contatti con il suo entourage.

Allan è in uscita, l’Everton di Ancelotti è la pretendente più agguerrita, mentre per Arkadiusz Milik si attende anche lo sviluppo della situazione in casa Roma, con il cambio di proprietà. L’elenco dei partenti è lungo: al posto di Oresti Karnezis dovrebbe rientrare Nikita Contini, da sistemare ci sono anche Kevin Malcuit, Adam Ounas, Amin Younes e Fernando Llorente. Insomma, il mercato del Napoli sta per entrare seriamente nel vivo. Cristiano Giuntoli deve darsi da fare.