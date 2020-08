GAZZETTA – Mario Balotelli in crisi: “Le big non lo cercano più”

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l’Atalanta e la sfida che vedrà di fronte la squadra di Gian Piero Gasperini ed il Paris Saint-Germain di Neymar in Champions League. Gli orobici hanno buone possibilità di andare addirittura in semifinale. Spazio poi all’Inter e al cammino dei nerazzurri in Europa League guidati da Romelu Lukaku, poi ancora Mario Balotelli disoccupato: “Le big non lo cercano più”.

Quello di Nikola Vlasic è invece il nome rilanciato questa mattina per il Napoli. La rosea ne chiarisce le peculiarità: “Le sue caratteristiche sono quelle di un trequartista che gioca alle spalle delle due punte e che, all’occorrenza, sa agire anche da esterno. Di certo, non può essere considerato il sostituto di Allan, perché non è un interditore. In pratica, in un centrocampo a tre, potrebbe sistemarsi lì dove, attualmente, gioca Zielinski”. Un nuovo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli.