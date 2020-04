Napoli: il cordoglio per la scomparsa di Ezio Vendrame, il “George Best italiano”

È morto a 72 anni dopo una lunga malattia Ezio Vendrame, ex calciatore e scrittore. Paragonato per l’estro e anche per la sregolatezza a George Best, in carriera ha brillato soprattutto con la maglia del Vicenza guadagnandosi il passaggio al Napoli nella stagione 1974-75, collezionando 3 presenze. Ritiratosi a vita privata nella campagna friulana, ha pubblicato alcuni libri raccontando sue esperienze di vita e di calciatore, ricordando anche un episodio storico come un tunnel ai danni del suo idolo Gianni Rivera. Memorabile fu anche la sua azione contro la Cremonese in cui dribblò tutta la sua stessa squadra, evitando poi di segnare sulla linea di porta e tornando indietro.

Anche la SSC Napoli, a mezzo social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per scomparsa dell’ex calciatore azzurro. “La società si unisce al dolore della famiglia Vendrame per la scomparsa del caro Ezio. Giocatore di grande estro e genialità, vestì la maglia azzurra negli anni settanta”.