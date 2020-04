Calciomercato Napoli, c’è fretta per 3 rinnovi: Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz

Il Napoli intende ripartite con più sicurezze possibili, tra mercato e disponibilità della rosa attuale. Le prestazioni di Giovanni Di Lorenzo, arrivato anche in Nazionale, hanno attirato l’attenzione di diversi club, in Italia e in giro per l’Europa. Il suo contratto con il Napoli è ancora lungo. La scadenza è fissata a giugno 2024, ma Cristiano Giuntoli starebbe lavorando a rinnovare anche l’accordo dell’ex Empoli. Non si tratta chiaramente di una priorità, ma sempre meglio giocare d’anticipo. L’emergenza del Coronavirus, d’altronde, potrebbe stravolgere i parametri del mercato.

Per questo motivo bisogna blindare anche qualche perno del centrocampo come Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, che rappresentano i punti di riferimento dai quali ripartire. Dopo le difficoltà occorse ad entrambi nel finale della gestione di Carlo Ancelotti, i due mediani partenopei hanno ritrovato un livello molto alto e per Gennaro Gattuso sono adesso imprescindibili. Lo spagnolo, però, è già corteggiato dal Real Madrid e da altre big.