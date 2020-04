Napoli, Fabian Ruiz ringrazia i tifosi sui social dopo il suo compleanno

Il rapporto tra Fabian Ruiz e i tifosi del Napoli non è sempre stato idilliaco, ma negli ultimi tempi si stava ricucendo indubbiamente. Nella giornata di ieri il giocatore ha compiuto 24 anni e, nonostante l’emergenza del Coronavirus, ha potuto festeggiare in casa insieme alla sua compagna. Lo spagnolo ha voluto ringraziare tutti tramite i social per gli auguri, condividendo con loro un momento particolare.

“Grazie mille a tutti quelli che ieri hanno dedicato un pezzettino del proprio tempo per farmi gli auguri. Inoltre ringrazio la mia famiglia e i miei amici per avermi fatto sentire la propria vicinanza in questo giorno così speciale per me. E, ovviamente, grazie a te Lulu per tutto che che hai fatto ieri per rendere questo giorno ancor più speciale. È stata una giornata piena di gioia ed eccitazione. Ancora una volta grazie a tutti”. Il giocatore si trova intanto al centro di diverse voci di mercato.