Coronavirus, comportamento cristallino dei calciatori del Napoli agli ordini di Aurelio De Laurentiis

Nessuno andrà via da Napoli durante l’emergenza del Coronavirus. L’ordine di Aurelio De Laurentiis è chiarissimo ed è stato ribadito nell’ultima conference call con i presidenti di Serie A. Tutti devono restare a casa, in città ed allenarsi da lì, per tenersi in forma e tenere d’occhio anche il modo giusto per nutrirsi in questo periodo. Tanti azzurri sono rimasti senza famiglia nella propria abitazione.

La fidanzata di Kevin Malcuit, ad esempio, si trovava in Francia nel momento in cui il Governo ha chiuso tutto e decretato la Zona Rossa. Da allora non è mai più riuscita a tornare e ci sono altri casi simili, ma nessuno dei calciatori del Napoli ha pensato ad una fuga all’estero con voli speciali a costi esorbitanti. Al contrario di quanto hanno fatto alcuni elementi della Juventus, tra i quali figurano pure diversi casi di positività al virus. Il Napoli si sta comportando più che bene in questa emergenza.