Calciomercato Napoli, si pensa a blindare Fabian Ruiz

Per contrastare le voci di mercato provenienti soprattutto dalla Spagna, il Napoli starebbe provando a muoversi per blindare Fabian Ruiz quanto prima. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Real Madrid è sempre il club più interessato al centrocampista, ma la società azzurra sta mantenendo contatti telefonici con gli agenti del ragazzo. Il tutto in attesa degli incontri che avverranno alla fine dell’emergenza del Coronavirus.

In passato si era parlato di una clausola rescissoria gigantesca per il calciatore. Servirebbe soprattutto per rientrare delle perdite che deriveranno dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche l’agente di Fabian Ruiz aveva confermato l’interesse del Real Madrid. Stiamo parlando di un elemento che era partito molto male all’inizio della stagione con Carlo Ancelotti. Poi, sotto la guida di Gennaro Gattuso, si è ritrovato a poco a poco, realizzando pure un goal importantissimo nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter.