Manca l’intesa tra Serie A e AIC: si discute ancora sul taglio degli stipendi

Salta l’intesa tra Serie A e AIC. C’è una distanza che probabilmente resterà incolmabile visto il rapporto di 4 a 1. I club, infatti, chiedono una riduzione degli stipendi per quattro mesi. L’associazione calciatori limita invece lo stop ai versamenti a un mese soltanto e non sembra intenzionata a rivedere i propri paletti. Si faranno ulteriori tentativi di avvicinamento, altrimenti le squadre si muoveranno in totale autonomia.

Ora la Lega raccoglierà i pareri delle società per restituire delle linee guida comuni: serve ormai un modello all’interno del quale, nel rispetto delle idee condivise, ogni club sia poi libero di trattare singolarmente con i propri tesserati nelle prossime settimane. La situazione rimane ancora poco chiara nonostante le società si stiano confrontando spesso da diverse settimane. Il timore di un tracollo economico è forte e concreto. I calciatori, dal canto loro, non possono rimetterci più di tanto. Ognuno di loro ha una storia diversa.