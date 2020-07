Napoli, il commento di Francesco Montervino: “Lo spagnolo intrinseco in Fabian Ruiz non gli permette di fare l’italiano”

Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Il Napoli non si è espresso come nelle ultime partite per la forza dell’Atalanta? A mio avviso gli azzurri hanno fatto una partita davvero molto buona, il problema è sempre quello di essere un po’ leggero in fase propositiva”.

“Lo spagnolo intrinseco in Fabian Ruiz non gli permette di fare l’italiano e spazzare quando serve: questo è un tipo di superficialità che il Napoli ha molto spesso e che per qualcuno si può tradurre anche in personalità. Io mi auguro che possa essere propedeutica a quella che è la lettura del momento. Nel primo tempo il Napoli ha fatto bene, ma nella gestione deve migliorare molto, cosa che invece sa fare l’Atalanta, che dimostra di essere una squadra già attenta a questo tipo di situazioni”, ha aggiunto.