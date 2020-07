Napoli, Beppe Bruscolotti contro Matteo Politano: “Ma che fa? Niente? Preferisco Hirving Lozano”

Beppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli, ha parlato nello specifico di alcuni giocatori azzurri in un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, nel corso di Radio Goal. “Purtroppo Hirving Lozano ha anche pagato l’inizio di stagione disastroso della squadra partenopea, ed è finito anche lui nel limbo negativo come tutto il resto dei compagni di squadra”.

“Per me ha grandissime qualità tecniche, su questo non c’è alcun dubbio. Devo dire che Lozano già in passato ha fatto vedere che può fare grandi cose ed è anche in ripresa, non si discute di questo. Ma parliamoci chiaro, vogliamo paragonare Lozano a Politano? Ma ‘sto Politano che fa? Niente? Preferisco sempre il messicano, che ha qualità da vendere. Non ho proprio alcun dubbio in tal senso”, ha concluso l’ex difensore del primo scudetto del Napoli. Iniziano a piovere le prime critiche sull’esterno strappato alla Roma nel mercato di gennaio.