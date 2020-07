GAZZETTA – “Trappole scudetto. Un sabato ad alta tensione”

La sfida per il tricolore in Serie A conquista l’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Trappole scudetto. Un sabato ad alta tensione” è il titolo principale. Nel resto della titolazione: “Toro e Milan provano a fermare le favorite per il titolo: la Juve deve guardarsi da Belotti. Ibra subito o in corso può fare male a una Lazio senza Immobile e Caicedo. Sarri con l’arma Douglas. Longo prepara una gabbia per arginare il Dybaldo”. A lato spazio anche al mercato nerazzurro, con le ultime mosse dei milanesi: “L’Inter in fasce. Conte alza l’asticella. Non c’è solo Hakimi. Da Emerson Palmieri ecco altra qualità”.

Il quotidiano pubblica anche una statistica interessante in merito al numero delle marcature in Serie A dopo la ripartenza: “Porte più aperte. È quasi record: 2,99 gol a partita. Non si segnava così tanto dal 1949-50”. Infine, si parla della prospettiva di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione.