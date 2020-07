TUTTOSPORT – Napoli, Lorenzo Insigne potrebbe lasciare spazio a Hirving Lozano contro la Roma

La prima pagina del quotidiano piemontese Tuttosport apre oggi con il titolo. “Mai più derby a porte chiuse“. Alle 17:15 Juve-Toro, esclusiva con il Presidente federale Gravina: “Tifosi negli stadi, noi siamo pronti. Dal Covid ai nuovi progetti, vi spiego tutto“. In taglio alto spazio anche al mercato: “Dzeko-Emerson. Juve-Inter, che botti!” Il duello di mercato si allarga: in ballo anche il bomber e l’esterno.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, sembra che domani sera, contro la Roma, Lorenzo Insigne potrebbe inizialmente restare fuori dalla formazione titolare. Secondo Raffaele Auriemma, in questo modo Gennaro Gattuso potrebbe permettere a Hirving Lozano di giocare una gara dal primo minuto, la seconda da quando c’è lui dopo quella di Coppa Italia col Perugia. Il messicano è stato l’unico a Bergamo che ha provato ad invertire l’andamento di un match che gli orobici hanno vinto quasi per inerzia. Il tecnico calabrese intende pertanto gratificare l’attaccante con un utilizzo maggiore, in attesa di decifrarne il futuro.