Napoli, il Barcellona tra tifosi azzurri ed emergenza Coronavirus

Giornata particolare quella del Barcellona a Napoli. In un clima nazionale avvelenato dalla situazione del Coronavirus, come riporta l’Ansa, anche Lionel Messi e compagni hanno osservato i controlli del caso all’arrivo nell’aeroporto di Napoli. La squadra e lo staff del Barcellona sono atterrati all’ora di pranzo allo scalo di Capodichino per la data degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Tutti sono stati sottoposti al termometro laser e allo scanner, come previsto dalla norma Coronavirus per tutti i voli internazionali.

Dopo lo sbarco il Barcellona si è diretto quindi in autobus verso il centro di Napoli. Dunque si è sistemato nell’hotel in via Medina che ospita la squadra catalana. Al loro arrivo all’albergo, i giocatori blaugrana hanno ricevuto l’accoglienza di un centinaio di tifosi assiepati davanti all’albergo. I napoletani hanno accolto gli avversari con entusiasmo, cantando anche cori per Leo Messi. La “Pulce” ricorda alla gente partenopea Diego Armando Maradona, il cui ricordo è più vivo che mai a distanza di 30 anni.