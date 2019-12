Mercato Napoli, i due nomi di De Maggio come alternative a Torreira

Valter De Maggio, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha parlato di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal. “Al momento non ci sono segnali da parte dell’Arsenal. Uno bravo come Giuntoli non si farebbe trovare impreparato, ovemai l’Arsenal dovesse chiudere alla cessione di Torreira ecco le ipotesi: i nomi sono Pulgar, che Giuntoli osservava già quando era al Bologna, e Paredes”.

In particolare, però, la concorrenza per Paredes sarebbe tanta. Anche la Juventus, infatti, ci starebbe pensando e vorrebbe proporre al Paris Saint-Germain uno scambio con Emre Can, mai piaciuto troppo a Sarri. Il centrocampista bianconero preferirebbe cambiare aria e quindi l’ex Roma potrebbe approdare a Torino. Molto più semplice raggiungere Pulgar, anche perché nelle ultime settimane non sta brillando come a inizio campionato, complice il momento nero della Fiorentina. A meno che Iachini non voglia trattenerlo a tutti i costi, quello del cileno sarebbe un nome spendibile per il mercato azzurro.