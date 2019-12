Maggio ricorda Napoli: “Tornare da dirigente? Chissà!”

Christian Maggio, attuale difensore del Benevento e indimenticata colonna del Napoli dal 2008 al 2018, ha parlato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Vigorito e De Laurentiis sono agli opposti: De Laurentiis è più imprenditore, il nostro presidente è come un padre che ti dà sempre un consiglio nei momenti più difficili. Sarri? Nell’ultimo periodo avevo poco spazio, avevo perso un po’ di motivazioni. Ma non ho rimpianti, rifarei tutto”. Il tecnico toscano aveva negato al giocatore l’ultima presenza al San Paolo per salutare i tifosi.

L’ex azzurro ha parlato anche dell’attualità. “Il Napoli? Vittoria fondamentale col Sassuolo, ma erano mancati i risultati più che il gioco. L’esonero di Ancelotti? Può sembrare strano parlando di un allenatore così importante, ma a volte cambiare può dare la svolta. Benevento? È più tranquilla, ma la passione è identica. Napoli è una città difficile, ma ti da tanto. Ho un carattere molto chiuso, mi ha aiutato ad aprirmi. Tornare a Napoli, magari da dirigente? Non ci ho mai pensato, chissà!”.