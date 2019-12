Anche Abete crede in Gattuso: “Ha grande saggezza”

Giancarlo Abete, commissario ad acta della Lega Calcio ed ex numero uno della Federcalcio, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il calcio italiano sta benino. La nazionale ha fatto bene quest’anno, ci sono belle speranze per l’Europeo e c’è una ripresa di entusiasmo. Abbiamo ancora tante squadre di qualità che competono nelle coppe. Il campionato è apertissimo, al di là dei problemi di sempre che accompagnano il calcio italiano, dal punto di vista sportivo ci sono stati i risultati. La strada per i diritti tv la devono individuare in primis i presidenti delle società di Serie A. È una materia tanto delicata ed importante dal punto di vista economico, che richiede una centralità decisionale dei presidenti di Serie A. Abbiamo ancora una copertura ampia nel triennio che accompagna i diritti televisivi, si tratta di lavorare in positivo”, ha aggiunto.

Infine, un commento sul Napoli di Gattuso. “C’è la qualità e lo spessore della persona, ed un esperienza che ha cominciato a maturare. È una persona di grande valore, non c’è bisogno che lo dica io, capacità di fare squadre e gruppo, le potenzialità ci sono tutte. Vale per tutti gli allenatori, è accaduto a grandi allenatori, ci sono sempre gli incidenti di percorso, ma fanno parte della carriera di un grande allenatore. Gattuso ha le possibilità di fare molto bene a Napoli, è una persona anche di grande saggezza nel modo di vedere le partita, anche nel modo di articolare le riflessioni dopo le partite”.