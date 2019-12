Il consiglio di Hamsik a Giuntoli: “Occhio a Lobotka”

Il Napoli continua a cercare un centrocampista per migliorare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Stando alle indiscrezioni ricorrenti di queste settimane uno dei nomi più in voga è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco in nazionale dal 2016. Sarebbe stato l’ex capitano azzurri Marek Hamsik a consigliare il giocatore a Giuntoli qualche tempo fa. Il ds ha dunque dato ascolto ad Hamsik quando aveva mandato i suoi osservatori speciali in Spagna per studiare Fabian Ruiz, tenendo un occhio aperto sulle prestazioni di Lobotka al Celta Vigo.

La squadra di Lobotka non sta andando benissimo e sarebbe un problema privarsi ora di un pezzo pregiato di questo tipo. A Napoli, però, l’apprezzamento nei confronti dello slovacco sembra davvero elevatissimo. La società azzurra sta seguendo tanti profili per consegnare a Gattuso un centrocampista in più e il nome di Lobotka potrebbe tornare seriamente utile. La priorità, comunque, rimane quella di Lucas Torreira.