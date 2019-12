Fedele contro i rinnovi di Mertens e Callejón: “No alle pensioni!”

Enrico Fedele, noto procuratore sportivo nell’ambiente napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni polemiche nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. “Se il presidente Aurelio De Laurentiis farebbe bene a rinnovare a tutti i costi il contratto di José Callejón e Dries Mertens? No, tutt’altro: le pensioni si fanno quando ormai sei troppo vecchio, quindi io non rinnoverei con nessuno dei due”.

Fedele rimprovera il fatto che De Laurentiis ha permesso a molte altre squadre di rialzare la testa. “Questo Napoli, dopo sette anni bellissimi per meriti propri e demeriti delle altre squadre che non erano protagoniste, è andato avanti e poi è calato. Nell’anno in cui il Napoli era convinto di fare chissà che cosa, però, non ha considerato la risalita di Lazio, Roma e Inter, come non si è accorto di essere esaurito. Questo ciclo è alla frutta. Le pensioni non si fanno, bisogna rifondare. Non è questione di 4-3-3- o altri moduli, sono numeri. Aurelio De Laurentiis non deve rinnovare assolutamente, il ciclo è finito. Il 4-3-3 di prima era formato da giocatori che non sono stati sostituiti”, ha aggiunto.