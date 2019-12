Mercato Napoli, Di Marzio è sicuro: “Amrabat e Rrahmani sono del Napoli al 99%!”

Gianni Di Marzio, ex allenatore e oggi consulente di mercato internazionale ed opinionista televisivo, ha parlato nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. “Lo dico da una vita, dalla scorsa estate: al Napoli serve qualcuno che dia equilibrio, un playmaker. Gennaio, però, è un mercato di prestiti, utile solo a tamponare e tappare qualche buco. Non è semplice investire a stagione in corso”.

Di Marzio ha poi riferito alcune indiscrezioni di mercato che darebbero per certi alcuni acquisti nel prossimo futuro. “Il Napoli, tuttavia, ha già comprato due giocatori dell’Hellas Verona: si tratta di Sofyan Amrabat, centrocampista olandese e marocchino, e di Amir Rrahmani, un buon difensore. La settimana scorsa il Napoli ha chiuso questa doppia operazione, l’affare è stato ormai già definito al 99%. Se arriveranno a luglio? Sì, esatto. Rrahmani servirà a sostituire Kalidou Koulibaly? È proprio così”, ha affermato l’ex allenatore. Ancora dubbi, dunque, sul mercato invernale.