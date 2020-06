Napoli, i calciatori aspettano Aurelio De Laurentiis per chiarimenti su multe e stipendi

Che fine ha fatto la questione delle multe? I giocatori hanno osservato una domenica di riposo concessa da Gennaro Gattuso. Presto il Napoli tornerà ad allenarsi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. I partenopei partiranno dal gola di vantaggio firmato da Fabian Ruiz nel corso del match di andata allo Stadio San Siro. In questi giorni non sono mancate le polemiche, con Antonio Conte che ha minacciato di mandare in campo la formazione Primavera viste il calendario ricco di impegni rispetto alle avversarie.

C’è tempo, quindi, per accogliere a Castel Volturno il presidente Aurelio De Laurentiis così da sistemare tutte le situazioni ancora in sospeso, in primis quella dell’ammutinamento di novembre. Si parla sempre di danni di immagine. Inoltre, molti calciatori azzurri sono indispettiti dal fatto che gli stipendi del trimestre marzo-aprile-maggio non sono stati pagati, a causa dell’emergenza del Coronavirus. Bisogna chiarire tutto quanto prima.