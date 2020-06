Juventus costretta a vendere: anche i bianconeri devono risparmiare

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione generale in casa Juventus dopo l’emergenza del Coronavirus. L’idea della società bianconera sarebbe quella di tagliare il monte ingaggi pur mantenendo alta la competitività della rosa. Chi arriverà dovrà guadagnare meno di chi partirà e comunque i nuovi acquisti non potranno chiedere più di 4-4,5 milioni di Euro a stagione. Potenzialmente in uscita in difesa ci sono Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Alex Sandro. I due terzini potrebbero essere rimpiazzati da Emerson Palmieri e Luca Pellegrini di rientro dal Cagliari.

A centrocampo in uscita Sami Khedira, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. C’è l’ex Napoli Jorginho tra gli obiettivi in entrata. In attacco fuori Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain. Solo così la Juventus sistemerebbe i conti: una proiezione del genere porterebbe al taglio di 49 milioni di monte ingaggi con una nuova spesa di 28,5, per un risparmio di oltre 20 milioni annui.