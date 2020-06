Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis non accetta meno di 100 milioni per Kalidou Koulibaly

Il Napoli non vuole assolutamente fare sconti sul prezzo dei cartellini dei propri giocatori. Secondo quanto riferisce Tuttosport l’agente di Kalidou Koulibaly sta discutendo con il Liverpool sull’accordo economico per il proprio assistito. Il Napoli, però, non abbassa le pretese per cederlo. Se non arriveranno 100 milioni di Euro, il difensore centrale senegalese resterà in maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis è categorico e su questo aspetto è impossibile fargli abbassare la testa.

Nelle settimane scorse sono state recapitate al Napoli offerte tra i 60 e 70 milioni di Euro, ritenute addirittura insufficienti.Già in passato il presidente azzurro ha mostrato il pugno duro in particolare nelle cessioni di Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. Alla fine l’ha sempre spuntata il patron del Napoli, che si è fatto versare fino all’ultimo centesimo del prezzo da lui fissato. Per questo motivo gli addetti ai lavori hanno ragione di ritenere che la stessa presa di posizione sarà adottata anche per Kalidou Koulibaly.