Napoli, Francesco Modugno è sicuro: “Il Napoli cambierà tanto con il prossimo mercato”

Il Napoli programma il futuro tramite il mercato e non solo. Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sono già al lavoro per formare la squadra della prossima stagione. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società.

“Il Napoli cambierà tanto con il prossimo mercato. Proverà ad abbassare il monte ingaggi, soprattutto se non farà la Champions League, senza però abbassare l’asticella e gli obiettivi. Si cercherà di restare ambiziosi, spendendo poco ma bene. Ci sarà una rivoluzione, uno svecchiamento della squadra”, ha riferito il giornalista di SKY. Il Napoli è ora atteso da Coppa Italia e finale di campionato, poi, ad agosto, ci sarà la sfida di Champions League contro il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale. Per gli uomini di Gennaro Gattuso un calendario intasatissimo, ma gli obiettivi sono esaltanti.