GAZZETTA – Napoli, occhio ad Antonio Conte: non ha mai vinto la Coppa Italia con la Juventus

“Serie A quasi tutti i giorni col sogno degli stadi aperti” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Frecce tricolori in primo piano a simboleggiare tutti i campioni della Serie A che finalmente ricomincia. Ieri il calendario, è tutto pronto per ripartire dopo il Coronavirus. C’è anche Lorenzo Insigne, tra i protagonisti, a guidare il suo Napoli.

La prima gara del Napoli dopo l’emergenza sarà come noto quella contro l’Inter per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Un’occasione importantissima per Antonio Conte. “Con la Juventus in panchina non è mai riuscito a vincere la Coppa Italia. E una finale andò di traverso per colpa di Cavani e del Napoli. Tutto torna, nella vita. Cavani è oggi un obiettivo di mercato dell’Inter. E il Napoli è, otto anni più tardi, l’occasione per prendersi una piccola grande rivincita”, si legge sulla rosea.