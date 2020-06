CDS – Mario Balotelli rompe anche col Brescia

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina ai calendari della Serie A e all’estate di calcio che aspetta i tifosi italiani. Si parla anche di Mario Balotelli, ormai in rottura con Massimo Cellino. Il giocatore sembra ormai al tramonto, dopo aver praticamente fallito anche al Brescia. Ora dovrà cercare l’ennesima occasione per salvare il finale della propria carriera.

In casa Napoli, intanto, l’obiettivo di Gennaro Gattuso è presentarsi in maniera brillante al rientro in campo soprattutto per l’assalto alla Coppa Italia. Per questa ragione si stanno bilanciando i carichi di lavoro e nel corso di questa settimana saranno due i giorni di riposo: giovedì e domenica. Sono giorni importanti anche per iniziare a sbloccare tante questioni rimaste ancora irrisolte: ad esempio gli stipendi congelati e i rinnovi da definire. Nel corso di questa settimana il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe fare un salto a Castel Volturno.