Napoli, Hirving Lozano per sostituire José Callejon: l’idea di Gennaro Gattuso

Nelle ultime ore Tuttosport ha dedicato un approfondimento sulla situazione di Hirving Lozano. Il quotidiano parla del messicano e del grande lavoro svolto in estate da Gennaro Gattuso per inserirlo finalmente negli schemi del Napoli. Fino a qualche tempo fa, infatti, l’attaccante veniva bollato come flop dello scorso mercato estivo.

“Non c’era un tifoso del Napoli che non si chiedesse: “Chi potrà prendere il posto di Callejon?”. Una frase interrogativa che sembrava non avere risposta, anche alla luce dei nomi che circolavano durante le contrattazioni di mercato. Da Boga a Deulefeu, nessuno tra i potenziali acquisti aveva le caratteristiche tecniche per interpretare il ruolo allo stesso modo dello spagnolo che ha lasciato Napoli dopo 7 anni di onorata carriera. “E se al posto di Callejon mettessimo Lozano?”, l’ipotesi fatta balenare da Gattuso durante il ritiro di Castel di Sangro, lasciò senza parole i fan che ancora inorridivano nel ricordo del Lozano fortemente voluto da Ancelotti”.