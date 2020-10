Zbigniew Boniek commenta Juventus-Napoli: “Sembrava una barzelletta”

Zbigniew Boniek, attuale presidente della Federcalcio polacca, reduce dallo 0-0 con l’Italia in Nations League, si è fatto un’idea precisa del caso di Juventus-Napoli. “Mi ha colpito che gli azzurri non siano partiti per Torino e che invece i bianconeri fossero in campo: sembrava una barzelletta”. L’ex attaccante di Juve e Roma ha sottolineato le falle del regolamento ai microfoni di Radio Anch’io Sport. “Non è un problema recuperare le gare, se 48 ore prima c’è qualche contagiato non gioca alla situazione, ma andava deciso prima. Il vero problema è eventualmente recuperare le partite UEFA”.

A Radio Anch’io Sport, l’ex calciatore ha parlato anche della possibilità di vedere i playoff in Serie A. “Non sono cose facili da decidere, ognuno ha la sua idea. Noi in Polonia abbiamo deciso che, una volta giocato il 50% delle gare, se si ferma il campionato la classifica resta valida. Speriamo che questo maledetto Covid ci dia tregua”.