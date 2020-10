Napoli, il recupero di Lorenzo Insigne procede bene: rientro previsto per il Benevento

in

A Napoli c’è un Tiemoue Bakayoko che scalpita e potrebbe essere titolare nella sfida con l’Atalanta alla ripresa del campionato. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla del nuovo acquisto e del recupero di Lorenzo Insigne, uscito acciaccato dall’ultimo match disputato contro il Genoa, al San Paolo. Gli azzurri sembrano in forma.

“S’è rivisto in campo anche Insigne, fermo proprio da una quindicina di giorni a causa del problema muscolare rimediato nel corso primo tempo della partita con il Genoa e ancora alle prese con una tabella personalizzata fatta di esercizi e terapie. La lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, comunque, migliora. E ciò significa che se i riscontri continueranno a essere positivi allora potrebbe anche rientrare in occasione del derby del 25 ottobre con il Benevento. In ottica Atalanta, invece, Gattuso potrebbe lanciare Bakayoko dal primo minuto: si vedrà nei prossimi giorni”, si legge.