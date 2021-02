Napoli-Granada 1-1 all’intervallo: Piotr Zielinski accende la speranza per pochi minuti

in

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona per fronteggiare il Granada nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, dopo il 2-0 dell’andata a favore degli spagnoli. Nonostante le tante assenze, i padroni di casa partono bene. Dopo soli 3 minuti Piotr Zielinski riceve palla nel cerchio di centrocampo e si avvicina all’area di rigore, finta col destro e tira col mancino battendo Rui Silva per l’1-0.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Al 25′, però, le ambizioni di rimonta del Napoli crollano: cross sulla destra di Dimitri Foulquier per Angel Montoro, dimenticato da Amir Rrhamani. Il centrocampista svetta senza troppe difficolta segna di testa lasciando Alex Meret di sasso. Lorenzo Insigne prova a suonare la carica e sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite colpisce la traversa. Nel finale del primo tempo viene invece annullato giustamente un gol a Giovanni Di Lorenzo per fuorigioco. Il Napoli deve realizzare almeno altre 3 reti per passare il turno.