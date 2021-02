Napoli-Granada 2-1: Fabian Ruiz a segno nella ripresa

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona per fronteggiare il Granada nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, dopo il 2-0 dell’andata a favore degli spagnoli. Nonostante le tante assenze, i padroni di casa partono bene. Dopo soli 3 minuti Piotr Zielinski riceve palla nel cerchio di centrocampo e si avvicina all’area di rigore, finta col destro e tira col mancino battendo Rui Silva per l’1-0. Al 25′, però, le ambizioni di rimonta del Napoli crollano: cross sulla destra di Dimitri Foulquier per Angel Montoro, dimenticato da Amir Rrhamani. Il centrocampista svetta senza troppe difficolta segna di testa lasciando Alex Meret di sasso. Lorenzo Insigne cerca di riportare in vantaggio i suoi, ma colpisce la traversa e il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Fabian Ruiz riaccende le speranze al 59′, ben imbeccato dal capitano azzurro. A tu per tu con il portiere avversario, il centrocampista del Napoli non sbaglia. Gli uomini di Gennaro Gattuso cercano insistentemente di trovare almeno un altro gol, così da giocarsi la qualificazione negli ultimi minuti. Entra in gioco anche Dries Mertens, che però non lascia il segno e si fa pizzicare in fuorigioco. Inutile l’assalto finale del Napoli. La partita termina 2-1 e gli azzurri sono fuori dall’Europa League.