Cristiano Giuntoli verso di Napoli-Granada: “Abbiamo le possibilità per fare bene”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Napoli-Granada. “Perché crederci? Perché secondo noi abbiamo le possibilità per fare bene, fare la partita e ribaltarla. Osimhen? Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare, rientrerà la settimana prossima. Anche se credo che un po’ di riposo possa fargli bene dopo tre mesi di stop e 5-6 partite di fila non in condizione. Credo che possa tornare al meglio la settimana prossima”.

“Da quando è arrivato il presidente c’è stato sempre grande occhio al bilancio. Si fanno le cose con oculatezza e questo ci ha portato ad essere competitivi in campo e fuori dal campo. Anche i nostri bilanci hanno risentito dei minori introiti, ma cerchiamo di tener duro e continuare con questa linea. Mertens? E’ stato fuori due mesi, rispetto a Osimhen comunque lui un po’ ha lavorato perché la caviglia gli permetteva di fare un certo tipo di lavoro. Non è al meglio, ci vorrà ancora qualche settimana per averlo al meglio. Contiamo di averlo già oggi per qualche minuto”.