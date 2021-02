Ciro Venerato è sicuro: “Maurizio Sarri direbbe di sì al Napoli, ma con tre condizioni”

Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. “Non chiuderebbe le porte al Napoli. Aurelio De Laurentiis ci sta pensando, probabilmente l’ha chiamato, anche se Sarri non lo confermerebbe neanche sotto tortura. La cosa importante da dire è che da parte sua non ci sarebbe nessuna preclusione al Napoli. Sarri direbbe di sì al Napoli, ma con tre condizioni. La prima è di chiarezza nei confronti della città. De Laurentiis dovrebbe dire alla piazza, in quel caso, che non si lotterebbe per lo scudetto anche con Sarri. La seconda condizione è economica, si aspetta uno stipendio adeguato; non quanto guadagnava da Chelsea e Juve, ma neanche quanto guadagnava al Napoli. E la terza condizione sarebbe la riconferma di Giuntoli e Pompilio”.

“Sarri non avrebbe paura di ripartire da zero e non avrebbe paura di un Napoli ridimensionato senza Champions, questi non sarebbero problemi. Inoltre tornerebbe volentieri al Napoli anche per un motivo familiare. La moglie di Sarri e il figlio di Sarri, un giorno sì e l’altro pure, gli chiedono di tornare in questa città”. Su chi punterei un euro per la prossima stagione? Non su Gattuso, non su Juric. De Laurentiis vuole un allenatore che gioca a quattro e che abbia un marchio offensivo, che vada alla ricerca dell’equilibrio e della grinta. Benitez e Sarri infatti sono due allenatori offensivisti. De Zerbi e Italiano sarebbero le due alternative agli altri due big”.