Napoli, Rafa Benitez non esclude il ritorno: Aurelio De Laurentiis lo punta

Dovesse esonerare Gennaro Gattuso, Aurelio De Laurentiis avrebbe le idee chiare sul sostituto: Rafa Benitez. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne è sicura: “Che il presidente si stia sentendo con Rafa Benitez non è una novità. I due stanno discutendo parecchio in questi giorni. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e di accettare la sua proposta che ne prevede l’immediato ritorno in panchina. Ma l’allenatore spagnolo continua a riflettere sull’opportunità di subentrare, che lui non gradisce”.

Il mister spagnolo non ha rilasciato dichiarazioni molto chiare sul suo eventuale ritorno in azzurro, ma non ha nemmeno escluso di poter sedere nuovamente sulla panchina del Napoli. Una sconfitta con il Granada, con conseguente eliminazione della squadra partenopea dall’Europa League, potrebbe accelerare i tempi.