in Ultime Notizie Napoli, Giuseppe Bruscolotti contro Carlo Ancelotti: “Non so come abbia pensato di tenere un centrocampo del genere”

L’ex difensore e capitano del Napoli dello scudetto, Giuseppe Bruscolotti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Tra i temi trattati, il mercato e non solo. “Speriamo arrivino Lobotka e Demme. Il Napoli ha bisogno di due centrocampisti. L’organico è incompleto, non so come Ancelotti abbia pensato di tenere un centrocampo del genere. La società deve fare di tutto per mettere a disposizione di Gattuso dei giocatori utili alla causa“. “Il Napoli soffre e subisce molto anche nelle partite che ha vinto. La squadra è amorfa, non reagisce, nel calcio nessuno ti regala niente, poi se i giocatori ci mettono del loro diventa ancora più difficile”, ha aggiunto Giuseppe Bruscolotti. Ormai il momento della verità è vicino. Gli azzurri devono far capire a tutti cosa vogliono fare del loro futuro. La qualificazione in Champions sembra un miraggio. Il calciomercato deve assolutamente migliorare la condizione del Napoli, sia per l’immediato sia per l’avvenire.