Calciomercato Napoli, Gennaro Gattuso vorrebbe Stanislav Lobotka titolare contro la Lazio

Stanislav Lobotka è ormai a un passo dal Napoli per diventarne il nuovo regista. Il club azzurro ha deciso di stringere i tempi, anche perché la differenza tra domanda e offerta nella trattativa col Celta Vigo è ormai minima. Si parla di due milioni di Euro tranquillamente colmabili coi bonus, difficilmente l’affare salterà. Oggi potrebbe essere una giornata chiave con un ulteriore incontro tra le società, in Italia. Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti, di fatto manca solo l’ufficialità che si spera possa arrivare prima di sabato.

Gennaro Gattuso, invero, spera di avere il suo nuovo centrocampista già per la trasferta contro la Lazio, così da ridisegnare l’undici titolare. Fabian Ruiz sta deludendo parecchio nelle ultime settimane, mentre Piotr Zielinski è stato considerato tra i migliori in campo nella partita persa contro l’Inter. Un nuovo innesto sembra necessario e proprio lo spagnolo sembra destinato a lasciar spazio allo slovacco.