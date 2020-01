Calciomercato Napoli, problema Sofyan Amrabat: il giocatore vuole 5 anni di contratto, la società ne offre 4

Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona, dovrebbe sposare la causa del Napoli in estate. Tra le società l’intesa è già totale, sulla base di più di 15 milioni di Euro. Gli scaligeri dovranno riscattare il calciatore per 3,5 milioni dal Brugges. Il giocatore dovrebbe guadagnare tra un milione e mezzo e 2 milioni di Euro a stagione. Il Napoli vorrebbe proporre un contratto di ben 5 anni, ma l’entourage del marocchino non gradisce troppo questa soluzione. L’obiettivo è anche quello di sfruttare la vetrina partenopea senza negare la possibilità di un ulteriore salto di qualità in futuro. Rimane dunque un nodo non indifferente da sciogliere. Già in passato il Napoli era rimasto vincolato a contratti troppo lunghi per giocatori ormai totalmente fuori dai progetti tecnici, come nel caso di Camilo Zunigo. L’affare, comunque, dovrebbe concludersi ugualmente. Resta semplicemente di trovare una sorta di via di mezzo per non scontentare nessuno. In ogni caso, il nuovo acquisto arriverà solo a giugno e in nessun caso si trasferirà subito.