Calciomercato Napoli, si lavora sempre sui rinnovi: le ultime

Il Napoli continua a trattare per i rinnovi di Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik, in attesa di capire cosa fare con Dries Mertens e José Callejon. Si lavora dunque per trovare un compromesso relativo alle clausole rescissorie. Anche Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto stanno per prolungare il loro rapporto contrattuale con la società azzurra. Sono questi i rinnovi di contratto più importanti che la società sta portando avanti da mesi, al fine di dare continuità tecnica al progetto per ricominciare da alcuni fedelissimi. D’altro canto, l’età anagrafica gioca a favore dei diretti interessati, mentre nel caso del belga e dello spagnolo potrebbe rappresentare un problema. Il Napoli non ha alcuna intenzione di far svernare al San Paolo chi potrebbe aver già dato tutto per la maglia azzurra. I calciatori stessi lo sanno e stanno trattando per trovare una via di mezzo, ma le pretese sugli ingaggi rimangono molto elevate. Potrebbe trattarsi dell’ultimo vero grande contratto della loro carriera.