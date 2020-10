Napoli, Gennaro Gattuso si fa sentire: Victor Osimhen potrebbe avere un ruolo fondamentale

La mentalità di Gennaro Gattuso si fa sentire. In questi giorni il tecnico del Napoli sta lavorando molto sulla questione dell’approccio e della consapevolezza della sua squadra. Così scrive La Gazzetta dello Sport al riguardo. “Al di là del sistema di gioco, quello su cui Gattuso sta battendo di più in questo periodo di allenamenti intensi, col gruppo al completo (a parte il capitano Insigne infortunato), è la maturazione di una mentalità da grande squadra che parte dagli atteggiamenti che si tengono in campo, che non sono legati solo agli schemi. «Dobbiamo pizzicare la palla più alta» continua a ripetere Rino nelle esercitazioni tattiche. Per andare a pressare alto serve testa, nel senso di convinzione, e gamba, oltre all’organizzazione. E allora ecco che Osimhen, per caratteristiche è uno che riesce a disturbare la partenza dell’azione avversaria grazie alla sua grande mobilità e velocità”.

“Con Bakayoko, Gattuso ha le idee ancora più chiare su come sviluppare la squadra, che adesso è sempre più avviata e collaudata all’uso del 4-2-3-1, il sistema migliore per sfruttare le qualità offensive senza perdere equilibri nella fase passive, grazie anche all’arrivo del francese. Il 4-3-3 resterà l’alternativa già metabolizzata”.