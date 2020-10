Juventus-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo dovrebbe arrivare mercoledì, c’è un pre-reclamo azzurro

Dovrebbe arrivare mercoledì la decisione definitiva su Juventus-Napoli da parte del Giudice Sportivo. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport Aurelio De Laurentiis ha già avanzato un pre-reclamo, quindi il Giudice Sportivo dovrà concedere 48 ore dal momento del primo verdetto per consentire alla controparte, ossia agli azzurri, di produrre materiale difensivo. Probabilmente, o stasera o lunedì arriverà il primo verdetto. Per mercoledì la sentenza definitiva. Intanto, oggi è stata svolta seduta mattutina al Training Center. La squadra ha seguito riscaldamento in avvio e lavoro di scarico. Successivamente ripetute di corsa ed esercizi finalizzati alla forza. Terapie e palestra per Lorenzo Insigne.

“Pressioni da De Laurentiis? E’ esattamente l’opposto. Non abbiamo ricevuto nessuna pressione dal Napoli, ma solo una nota scritta in cui ci chiedeva come comportarsi. Si resta in quarantena, al di là del fatto che siano giocatori di calcio o altro. I cittadini sono uguali, a maggior ragione in un momento di pandemia”, ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il direttore della ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva.