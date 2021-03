Napoli, Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis vivono da separati in casa: la separazione sembra certa

Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis vivono ormai da separati in casa. Il quarto posto non è più un miraggio per il Napoli. Dista appena 2 punti e c’è una partita da recuperare contro la Juventus, mentre domenica è in programma lo scontro diretto con la Roma. La prestazione di San Siro ha ridato fiducia all’ambiente partenopeo, la squadra ha risposto alle sollecitazioni dell’allenatore, mostrando poche pecche, e difendendo con ordine il gol di Matteo Politano. Fino a qualche settimana fa, il Napoli tendeva a crollare nella ripresa.

Gennaro Gattuso non molla un centimetro e di futuro parlerà a tempo debito. Con Aurelio De Laurentiis, però il rapporto è al minimo sindacale: nessuno dei due ha voglia di alimentare ulteriori polemiche che potrebbero minare la serenità del gruppo e il confronto manca ormai da tempo. L’ipotesi più probabile è quella dell’addio a fine campionato, a prescindere dai risultati. Troppi gli attacchi subiti dalla proprietà per decidere diversamente.