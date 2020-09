Napoli, Gennaro Gattuso deve trovare la giusta collocazione per Dries Mertens

In molti si stanno chiedendo quale sarà l’utilizzo di Dries Mertens in coppia con Victor Osimhen. Gennaro Gattuso è convinto che i due possano convivere nel 4-2-3-1, con il belga alle spalle del nigeriano, ma non nel 4-3-3. Dries Mertens, a 33 anni, non può essere sacrificato da esterno, con maggiori compiti difensivi. E a chi obietta che col Belgio gioca così, il tecnico spiega che quello è un 4-3-2-1, dove l’attaccante è più a ridosso della punta centrale.

In ogni caso, anche se è arrivato da poco più di una settimana nella sua nuova squadra, Andrea Petagna ha subito mostrato grande voglia in allenamento e potrebbe essere lui ad affiancare Dries Mertens contro il Parma. Già alla prima uscita col Pescara ha mostrato di sapersi intendere bene con i nuovi compagni. Doti che piacciono assai al mister, che così alza ritmo e competitività in allenamento per poi poter scegliere davvero quelli più in forma. Fino a domenica ci sarà ancora incertezza sulle formazioni.

