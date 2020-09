Napoli, parla Andrea Petagna: “Punta di peso? Io dialogo con i compagni”

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro.“Spero di conquistare i tifosi nelle partite ufficiali, quando conterà qualcosa. Sono arrivato dieci giorni fa e mi sto integrando bene nel gruppo, non vedo l’ora che inizi il campionato. Per me è un onore giocare insieme ad Insigne e Mertens, che ho sempre ammirato in tv e quando ci ho giocato contro. In attacco c’è tanta competizione ed è importante perché si rende meglio. (…) Io mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto. Ora sono qui, voglio migliorare ancora. Sono davvero felice, voglio fare goal e spero di poter dare soddisfazioni e aiutare la squadra. Sono a completa disposizione dell’allenatore”.

“Ho avuto la fortuna di potermi allenare con Gattuso quand’era ancora un giocatore del Milan. E’ un esempio per tutti per la sua voglia di non mollare mai, lo era da calciatore e lo è da allenatore. (…) Su di me ho sentito dire ‘punta di peso’, ‘centravanti da area di rigore’, ma le mie caratteristiche migliori sono quelle di dialogare coi compagni, abbassarmi. Sono migliorato tanto in zona goal e devo farlo ancora perché sono giovane, ma le mie caratteristiche sono altre, come aprire gli spazi. L’Europeo è un obiettivo. La Nazionale passa però attraverso Napoli, devo allenarmi bene e giocare. Se farò bene, la Nazionale sarà una conseguenza. (…) Il Napoli è una grande squadra e deve tornare in Champions League. L’Europa League inoltre è un altro obiettivo perché è una coppa importante. Avremo tanti impegni, ma siamo attrezzati per giocare tutte le competizioni”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.