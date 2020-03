Napoli, Gennaro Gattuso cita Totò per esorcizzare il Coronavirus: “Alla fine finiamo tutti sotto la stesa terra”

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato a Record, noto quotidiano portoghese, della delicata situazione relativa al Coronavirus, che sta interessando inevitabilmente anche il mondo del calcio. “Stiamo vivendo qualcosa di strano, che cambia la nostra vita e la nostra routine. Mentalmente è molto difficile. È impossibile uscire la sera o andare al ristorante. Le scuole e altri servizi sono chiusi. Il Governo ha chiuso tutto e le persone non possono uscire di casa. Siamo tutti della stessa carne, dello stesso sangue. C’era un comico italiano, Totò, che diceva qualcosa come: ‘Possiamo esser nobili o senzatetto, ma alla fine finiamo tutti sotto la stesa terra’. Un po’ quello che sta succedendo qui. Questo è un virus silenzioso. Molti sono infetti e non lo sanno”.

Il Napoli si è fermato al sesto posto in campionato e alla semifinale di ritorno in Coppa Italia, mentre in Champions attendeva di sfidare per la seconda volta il Barcellona. Comunque vada, il ritorno in Europa per la prossima stagione dovrebbe essere garantito.