GAZZETTA – “Europeo, scansati” e “Sarriscossa”

“Europeo, scansati” e “Sarriscossa” sono i titoli che si leggono in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Non sembrano esserci più dubbi, oggi gli Europei verranno rinviati. In primo piano elogio all’allenatore della Juventus: solo altre 4 volte a marzo i bianconeri erano in corsa per 3 titoli. In alto intervista esclusiva a Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, che paragona Ciccio Caputo a Totò Schillaci. Tra l’altro, l’attaccante neroverde sembrava poter essere in odore di Nazionale per essere protagonista proprio a Euro 2020, che però non si disputerà.

Difficile che gli Europei si giochino a novembre, in quanto si andrebbe a intaccare la programmazione di tanti calendari nazionali. Meglio parlarne direttamente l’estate prossima, quando l’emergenza del Coronavirus – si spera – sarà totalmente riassorbita. Sono già saltate le prossime amichevoli dell’Italia con Inghilterra e Germania. Il prossimo impegno della Nazionale azzurra riguarderà quindi la Nations League. L’Italia aveva pescato Olanda, Polonia e Bosnia per i gironi.