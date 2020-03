CDS – “Arrivederci Tokyo”, si parla anche degli Europei

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e le misure che il mondo dello Sport adotterà a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo. Gli Europei andranno necessariamente rinviati, mentre le Olimpiadi di Tokyo sono a rischio: “Arrivederci Tokyo” è il titolo. Ansia per Alessandro Florenzi, con l’ex Roma che in casa Valencia aveva effettuato il tampone ed aspetta l’esito del test, considerando che nell’ambiente già qualcuno è rimasto positivo.

Gli Europei potrebbero disputarsi a novembre anche per provare l’atmosfera che permeerà i Mondiali invernali previsti nel 2022 in Qatar. Dall’Inghilterra, però, fanno sapere di non condividere troppo questa soluzione. Giocare verso la fine dell’anno creerebbe una rivoluzione nei calendari delle Leghe e della FA inglese. Dunque, Euro 2020 si può già cominciare a chiamare “Euro 2021”. In attesa dell’ufficialità e dei successivi dettagli, i giocatori e i ct sono avvertiti. L’Italia, almeno, avrà la possibilità di recuperare una pedina come Nicolò Zaniolo.